الحكومة اليمنية: هجمات "أنصار الله" في البحر الأحمر تزيد كلفة الشحن البحري وتؤثر على قناة السويس

دبي - محمود عبدالرازق - وقال وزير الإعلام والثقافة اليمني، معمر الإرياني، عبر حسابه على منصة "إكس": "بالنسبة لليمن وبوجه خاص المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فتعتمد بشكل رئيسي على استيراد المواد الغذائية والاستهلاكية، وتستورد 80% من احتياجاتها عبر ميناء الحديدة على البحر الأحمر، وارتفاع أسعار الشحن البحري وتكاليف التأمين، سيؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية في بلد يعاني من أزمة إنسانية ويعتمد غالبية سكانه على المساعدات الغذائية جراء ظروف الحرب والانقلاب".

وذكر أن "تلك الهجمات تهدد بإلحاق الضرر بإيرادات قناة السويس، التي تمثل الشريان الحيوي والدعامة الأساسية وأحد مصادر الدخل الرئيسية للاقتصاد المصري والعملة الصعبة، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر".

واعتبر الإرياني أن "تأثر حركة الملاحة بقناة السويس يمثل خسارة للاقتصاد والشعب المصري، بعد أن شهدت معدلات العبور اليومية عبر القناة زيادة كبيرة منذ افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة".

ورأى الوزير اليمني أن "الأخطر من الخسائر المباشرة للهجمات التي ينفذها الحوثيون في البحر الأحمر وباب المندب، الآثار المترتبة على المدى الطويل، جراء دفع شركات الشحن العالمية وناقلات النفط والغاز إلى اتخاذ مسار بديل نحو ممرات عبور دولية آمنة، جراء ارتفاع أسعار الشحن البحري وتكاليف التأمين وعزوفها عن الإبحار في هذا الممر الدولي الأكثر استخدامًا بالعالم بقرابة 12% من حركة الشحن والتجارة الدولية".

وقال الإرياني إن "الترويج لآثار تلك الهجمات على اقتصاد الكيان الإسرائيلي أو فرض الحصار عليه، كاذب ومضلل، فانخفاض حركة المرور البحرية عبر ميناء إيلات الإسرائيلي على البحر الأحمر بنسبة 80%، يتجاهل حقيقة أن الميناء يتعامل مع 5 % فقط من تجارة إسرائيل المنقولة بحرًا".

ومنذ مطلع ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أعلنت "أنصار الله" استهداف 8 سفن في البحر الأحمر وباب المندب، بالصواريخ والطائرات المُسيرة، بعد رفضها الاستجابة لنداءات القوات البحرية التابعة للجماعة، على خلفية قرارها منع السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها من المرور في البحر الأحمر، ردًا على العمليات العسكرية لتل أبيب في قطاع غزة.

أمس, 15:45 GMT

وفي 19 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أعلنت "أنصار الله" الاستيلاء على سفينة الشحن "غالاكسي ليدر" المملوكة لرجل أعمال إسرائيلي، في البحر الأحمر، واقتيادها إلى الساحل اليمني، ردًا على عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.

وأعلنت الولايات المتحدة، الاثنين الماضي، تشكيل تحالف دولي للتصدي لهجمات "أنصار الله" في البحر الأحمر، يضم 10 بلدان من بينها بريطانيا وفرنسا وإيطاليا.