الجيش العراقي: إصابات إثر استهداف طائرة مسيرة مفخخة لمحيط مطار أربيل المدني

دبي - محمود عبدالرازق - بغداد – الخليج 365. وقال يحيى رسول، في بيان اليوم الاثنين، إن "الحكومة العراقية تواصل عملها المكثف لتعزيز الأمن والاستقرار في ربوع الوطن، وتثبيت أركان الدولة، والعمل على تطوير إمكانيات وقدرات قواتنا الأمنية البطلة".

7 نوفمبر, 09:52 GMT

وأضاف أنه "في هذا السعي الحثيث تحاول جماعات خارجة عن القانون الاعتداء على القواعد العراقية، التي يتواجد في قسم منها مستشارو قوات التحالف الدولي، من بينها ما حصل اليوم، من خلال إرسال طائرة مسيرة مفخخة بالقرب من مطار أربيل المدني".

وأكد أن "الحادث أدى إلى وقوع إصابات وجرحى وتعطيل عمل المطار، والتأثير على توقيتات الرحلات المدنية".

وتابع: "مثل هذه الأعمال الإجرامية هدفها الإضرار بمصالح العراق وعلاقاته وارتباطاته الإقليمية والدولية، وفي الوقت الذي ندين به هذا العمل الإرهابي، نؤكد أنّ القوات الأمنية العراقية المسنودة بالجهد الاستخباري ستصل إلى الفاعلين لتقديمهم إلى العدالة كي ينالوا جزاءهم".

23 نوفمبر, 02:22 GMT

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، قد أعلنت الشهر الماضي، أن " القوات الأمريكية في العراق وسوريا، تعرضت لـ66 هجوما، منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ما أدى إلى إصابة 62 شخصا".

وتتعرض القواعد العسكرية التي تستضيف قوات أمريكية في العراق إلى هجمات بشكل شبه يومية من "المقاومة الإسلامية في العراق"، التي تضم تحت رايتها فصائل مسلحة عدة، ردًا على استمرار الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة.