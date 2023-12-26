شكرا لقرائتكم خبر عن "الخارجية الفلسطينية": المحتل الإسرائيلي يستخف بالإجماع الدولي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية المجازر الوحشية التي ارتكبتها قوات الاحتلال خلال الـ24 ساعة الأخيرة في مخيمي المغازي والبريج وخان يونس.

وأشارت إلى أنها راح ضحيتها أكثر من 130 شهيداً وما زالت أعداد أخرى من الشهداء تحت الأنقاض أغلبهم من النساء والأطفال وكبار السن والمرضى.

الحرب على غزة

وأكدت أن المحتل الإسرائيلي يستخف بالإجماع الدولي على وقف حرب الإبادة الجماعية ضد المدنيين الفلسطينيين ولجم مليشيات المستعمرين المسلحة.

كما تتعمد تصعيد مجازرها لإفشال المقاصد الأممية والأمريكية التي تقف خلف اعتماد القرار 2720.

وذكرت أن التصعيد الإسرائيلي الدموي الحاصل يعرقل أية آلية دولية لإيصال المساعدات، والاحتياجات الأساسية الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة.

انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال في غزة

وحذرت من إقدام سلطات الاحتلال على استبدالها بآليات أخرى تفشل الأهداف الحقيقية للقرار الأممي، الأمر الذي يؤكد من جديد للعالم أجمع أنه لا بديل عن قرار أممي يصدر عن مجلس الأمن الدولي لوقف الحرب فورا.

كما أدانت انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال ومليشيات المستعمرين وعناصرهم المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.