شكرا لقرائتكم خبر عن العراق.. كواليس قصف مطار أربيل الدولي بمسيرة مفخخة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن العراق عن قصف مطار أربيل الدولي، بطائرة مسيرة مفخخة، مما أدى إلى وقوع إصابات وتعطيل عمل المطار.

وأشار المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية يحيى رسول، أن جماعات خارجة عن القانون هي التي تقف وراء الاستهداف.

قصف مطار أربيل

ويضم المطار عددا من المستشارين التابعين لقوات التحالف الدولي بطائرة مسيرة مفخخة،

وقال "يحيى رسول" إن مثل هذه الأعمال الإجرامية هدفها الإضرار بمصالح العراق وعلاقاته وارتباطاته الإقليمية والدولية.

وأكد أنّ القوات الأمنية العراقية المدعومة بالجهد الاستخباراتي ستصل إلى الفاعلين، لتقديمهم إلى العدالة كي ينالوا جزاءهم.

استهداف القواعد العسكرية العراقية

وتُشن بشكل شبه يومي هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة لاستهداف القواعد العسكرية العراقية، التي تضم قوات أمريكية في محافظة الأنبار ومطار أربيل الدولي.

وأُعلن مؤخرا اعتقال مجموعة متورطة في عمليات إستهدفت مقار الخبراء والمستشارين الأجانب العاملين في العراق.