شكرا لقرائتكم خبر عن خارجية فلسطين: اعترافات نتنياهو بشأن التهجير صفعة للدول الداعمة لحرب الإبادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت وزارة الخارجية والمُغتربين الفلسطينية، بأشد العبارات، مواقف وأقوال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعدد من قيادات حزب "الليكود" في اجتماع للحزب عُقِد مؤخرًا، بشأن عملهم وجهودهم المبذولة من أجل تسهيل تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، في اعترافات صريحة وواضحة تكشف عن حقيقة أهداف حرب الإبادة الجماعية التي يقودها نتنياهو ضد الشعب الفلسطيني في القطاع.

واعتبرت الوزارة -في بيان- أن هذه الاعترافات صفعة لجميع الدول التي دعمت إسرائيل في حربها على الشعب الفلسطيني وما زالت، بحجة "الدفاع عن النفس"، خاصةً أنها تكشف عن مؤامرة خبيثة يُبيتها اليمين الإسرائيلي الحاكم ضد الشعب الفلسطيني بهدف تصفية قضيته ووجوده، كما أنها تُعَبِّر عن إفشال إسرائيلي مسبق لجميع الجهود والمواقف الدولية التي تدعي الحرص على المدنيين الفلسطينيين.

وأكدت الوزارة أن أقوال نتنياهو واعترافاته بشأن دعم تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة تستدعي موقفًا دوليًا شجاعًا لوقف العدوان فورًا على قطاع غزة، ووقف جريمة التطهير العرقي والتهجير قبل فوات الأوان.

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