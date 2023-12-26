شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربي يشيد بالجهود السعودية العمانية في دعم مسار السلام باليمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أشاد البرلمان العربي بالجهود الحثيثة التي بذلتها المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان لتهيئة الأجواء للتوصل إلى خارطة طريق لدعم مسار السلام، وتوصل الأطراف المعنية باليمن لمجموعة من التدابير، تشمل وقف إطلاق نار، والعمل على استئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة.

ورحب البرلمان العربي بالبيان الأممي بشأن التوصل إلى خارطة الطريق، وأعرب عن أمله في أن تسهم هذه التدابير في التوصل إلى حل سياسي لإنهاء الأزمة اليمنية، مشددًا على ضرورة التزام جميع الأطراف بتنفيذ هذه التدابير للخروج بنتائج إيجابية للوضع الحالي في اليمن.

وجدد البرلمان العربي دعمه لجميع الجهود العربية والأممية التي تهدف إلى التوصل لحل سياسي شامل ونهائي للأزمة، وفقًا للمرجعيات الثلاث المتفق عليها محليًا وإقليميًا ودوليًا، وهي المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

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