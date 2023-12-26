شكرا لقرائتكم خبر عن البحرية المغربية تنقذ 43 شخصا أثناء محاولتهم الهجرة غير المشروعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنقذت وحدة تابعة للبحرية الملكية المغربية، ما مجموعه 43 شخصًا، بعرض ساحل مدينة المحمدية المغربية، أثناء محاولتهم الهجرة غير المشروعة، وهم ينحدرون من إفريقيا جنوب الصحراء، من بينهم 17 امرأة و4 أطفال ورضيعان.

وأوضح بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية المغربية أن الأشخاص الذين تم إنقاذهم تلقوا الإسعافات الأولية على متن وحدة البحرية المغربية، قبل نقلهم إلى ميناء مدينة الدار البيضاء وتسليمهم لسلطات الأمن المغربي المختصة، بهدف القيام بالإجراءات الإدارية المقررة.

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