شكرا لقرائتكم خبر عن "الهجرة الدولية": نزوح 33 أسرة يمنية خلال الأسبوع الماضي من عدة محافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت منظمة الهجرة الدولية نزوح 33 أسرة يمنية خلال الأسبوع الماضي من عدة محافظات، وذكرت المنظمة - في بيان أوردته قناة (اليمن) الفضائية - أن آلية تتبع النزوح التابعة لها رصدت نزوح 33 أسرة تمثل 198 فردا خلال الفترة من 17إلى 23 ديسمبر الجاري.

وأوضحت أن حالات النزوح استقرت في مأرب بواقع 19 أسرة، وتعز بواقع 11 أسرة ، والحديدة بواقع 3 أسر .

وأشارت المنظمة إلى أن حالات النزوح الإجمالية ارتفعت في الفترة من 1 يناير إلى 23 ديسمبر 2023، إلى 9 آلاف و 896 أسرة، أي نحو 59 ألفا و 376 فردا .