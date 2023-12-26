شكرا لقرائتكم خبر عن غزة.. الاحتلال يقصف مخيم البريج بالفسفور الأبيض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت قوات الاحتلال قصف قطاع غزة بأسلحة محرمة دوليًا، إذ قصفت بالطائرات والمدفعية أمس الاثنين، مخيم البريج بالفسفور الأبيض، بالتزامن مع قصف مدفعي مكثف تسبب في تدمير مربعات سكنية كاملة، وتهجير سكان مخيم البريج البالغ عددهم نحو 50 ألف لاجىء فلسطيني.

وفي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، واصلت قوات الاحتلال قصفها الجوي والمدفعي لوسط المدينة، ما أدى إلى استشهاد نحو 40 فلسطينيًا وفق الهلال الأحمر الفلسطيني منذ صباح الاثنين.

في السياق ذاته، تواصل قوات الاحتلال عمليات القصف المركزة على مخيم جباليا شمال قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين، وتدمير مربعات سكنية كاملة.

كما يعاني سكان مدينة غزة وشمالها الجوع والعطش في ظل الحصار المستمر، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

الأطفال يعانون الجوع والجفاف