شكرا لقرائتكم خبر عن غزة.. الاحتلال يقصف مخيم البريج بالفسفور الأبيض والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - واصلت قوات الاحتلال قصف قطاع غزة بأسلحة محرمة دوليًا، إذ قصفت بالطائرات والمدفعية أمس الاثنين، مخيم البريج بالفسفور الأبيض، بالتزامن مع قصف مدفعي مكثف تسبب في تدمير مربعات سكنية كاملة، وتهجير سكان مخيم البريج البالغ عددهم نحو 50 ألف لاجىء فلسطيني.
وفي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، واصلت قوات الاحتلال قصفها الجوي والمدفعي لوسط المدينة، ما أدى إلى استشهاد نحو 40 فلسطينيًا وفق الهلال الأحمر الفلسطيني منذ صباح الاثنين.
في السياق ذاته، تواصل قوات الاحتلال عمليات القصف المركزة على مخيم جباليا شمال قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين، وتدمير مربعات سكنية كاملة.
كما يعاني سكان مدينة غزة وشمالها الجوع والعطش في ظل الحصار المستمر، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.
الأطفال يعانون الجوع والجفاف
أكدت تقارير صحية وحقوقية فلسطينية في قطاع غزة، أن الجوع والجفاف، يهددان حياة نحو 900 ألف طفل فلسطيني نزحوا لمراكز الإيواء التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، بفعل القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع لليوم الـ80 على التوالي.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن خطر الجفاف والمجاعة وأمراض الجهاز الهضمي والتنفسي يهدد حياة 900 ألف طفل في مراكز الإيواء في قطاع غزة.
مرضى الفشل الكلوي
وأشارت الوزارة إلى أن 50 ألف امرأة حامل في مراكز الإيواء بلا طعام ولا دواء، مما يهدد حياة الأجنة، وينذر بكارثة صحية خطيرة على حياة الأمهات.
وأوضحت أن 70% من مرضى الفشل الكلوي في القطاع، يتعرضون لمخاطر صحية كارثية، موجهة نداء استغاثة للمجتمع الدولي بسرعة نقل نحو 5000 جريح للعلاج خارج مستشفيات القطاع، التي تعاني الانهيار في خدماتها الطبية، بفعل استمرار العدوان.