شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الموريتاني يشرف على تسليم جوائز الدولة التقديرية للعام 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشرف الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في قصر المؤتمرات في العاصمة نواكشوط على حفل توزيع جوائز الدول التقديرية للعام 2023.

وتتكون هذه الجوائز التي يطلق عليها جائزة "شنقيط" نسبة إلى العاصمة التاريخية للبلاد من شهادة تقديرية ومنحة مالية قدرها 5 ملايين أوقية موريتانية تقدم في مجالات الآداب والعلوم الإنسانية والعلوم والتقنيات والبحوث الإسلامية.

وتهدف الجائزة إلى تشجيع المساهمين في تعميق البحوث العلمية في مجالات الدراسات الإسلامية والعلمية والأدبية والنهوض بها.

وسلم ولد الغزواني جائزة شنقيط للآداب والفنون، للكاتب أحمد ولد أسلم عن روايته "البراني"، في حين سلم فئة العلوم والتقنيات، للدكتور معاوية ولد سيدي عن بحثه " النمذجة الرياضياتية والمحاكاة الرقمية في مجال الطاقة ".

وقرر هذا العام، حجب جائزة للدراسات الإسلامية.