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اليمن والإمارات يبحثان المساعي الأممية لإحلال السلام.. اعرف التفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد محمد العليمي، في العاصمة اليمنية عدن، مع سفير الإمارات لدى اليمن محمد حمد الزعابي المساعي الأممية لإحلال السلام في اليمن بناء على جهود الأشقاء في ، وسلطنة عمان لوقف الحرب.

 

وأشاد العليمي - وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - بالعلاقات الثنائية المتينة بين البلدين الشقيقين، وبدور الإمارات ضمن تحالف دعم الشرعية، وتدخلاتها الانمائية والإنسانية للتخفيف من معاناة الشعب اليمني وتحقيق تطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة، والاستقرار، والتنمية والسلام.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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