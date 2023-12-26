شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن والإمارات يبحثان المساعي الأممية لإحلال السلام.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد محمد العليمي، في العاصمة اليمنية عدن، مع سفير الإمارات لدى اليمن محمد حمد الزعابي المساعي الأممية لإحلال السلام في اليمن بناء على جهود الأشقاء في السعودية، وسلطنة عمان لوقف الحرب.

وأشاد العليمي - وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - بالعلاقات الثنائية المتينة بين البلدين الشقيقين، وبدور الإمارات ضمن تحالف دعم الشرعية، وتدخلاتها الانمائية والإنسانية للتخفيف من معاناة الشعب اليمني وتحقيق تطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة، والاستقرار، والتنمية والسلام.