الخليج اليوم .. القبض على مواطنين وقف أحدهما أمام كاميرا جهاز الرصد الآلي

الرياض - كتب موسى القحطاني -

ألقت قوات الشرطة في منطقة مكة المكرمة، القبض على شخصين لوقوف أحدهما أمام كاميرا جهاز الرصد الآلي والآخر لتوثيق ذلك.

وذكرت شرطة منطقة مكة المكرمة، أنه جرى إيقافهما، واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

يذكر أن نظام حماية المرافق العامة يعاقب كل من اعتدى على المرافق العامة بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من تعمد إتلاف أي من تمديدات أو منشآت المرافق العامة أو تعمد قطعها أو تعطيلها سواء كان الفاعل أصلياً أو شريكاً.