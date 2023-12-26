الخليج اليوم .. تكبير شفاه طفلة يثير ضجة في الكويت.. ووزارة الصحة تحقق

الرياض - كتب موسى القحطاني -

بعد ظهور طفلة تخضع لتكبير شفاهها بمادة تجميلية، ما أثار ضجة واسعة في الكويت، أعلنت وزارة الصحة، تشكيل فريق تفتيش للتحقيق في واقعة عمل إجراء تجميلي لصغيرة في إحدى العيادات التابعة للقطاع الصحي الأهلي.

وأفادت الوزارة عبر حسابها في منصة "إكس"، بأن هذا التحقيق يأتي في إطار حرصها على التأكد من سلامة تقديم الخدمة الصحية وفق الأصول العلمية والفنية، ومراعاة الالتزام بآداب وأخلاقيات المهنة، والوقوف على مواءمة ما ورد في مقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل، مع القانون رقم 70 لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية، والقانون رقم 21 لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل، وقواعد وشروط تنظيم الإعلانات الطبية في القطاع الصحي الأهلي، والإطار المنظم.

وكانت سيدة كويتية ظهرت في مقطع فيديو أثار جدلاً، أثناء تواجدها في إحدى عيادات التجميل، رفقة طفلتها الصغيرة، لإجراء تجميلي للطفلة.

وانتشر المقطع بشكل كبير على منصات التواصل الاجتماعي، والذي ظهرت فيه الصغيرة بعد حقن الفيلر لشفاهها، بقرار من والدتها.

كما انتقد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الواقعة، مطالبين السلطات بضرورة التحرك ضد الأم والعيادة.