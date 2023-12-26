الخليج اليوم .. مجدداً.. بلاغ عن حادث غرب ميناء الحديدة اليمني

الرياض - كتب موسى القحطاني -

وسط التوتر المتزايد في البحر الأحمر، جراء الهجمات الحوثية المتكررة على السفن التجارية وتهديد الملاحة الدولية، حذرت البحرية البريطانية من وقوع حادث قرب ميناء الحديدة اليمني.

فقد أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية في مذكرة، اليوم الثلاثاء، أنها تلقت بلاغا عن حادث على بعد حوالي 50 ميلا بحريا غرب ميناء الحديدة.

وكان الحوثيون أعلنوا الأحد أن سفينة حربية أميركية حاولت إطلاق النار على طائرة استطلاع تابعة لهم، كانت تنفذ نشاطا "استطلاعيا" في البحر الأحمر، لكن أحد الصواريخ انفجر بالقرب من سفينة متجهة جنوبا.

أتى ذلك، بعدما أكدت القيادة المركزية الأميركية أنها أسقطت أربع طائرات مسيرة كانت متجهة صوب مدمرة أميركية في جنوب البحر الأحمر يوم السبت الماضي، وأطلقت من مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن.

يشار إلى أن زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي كان حذر يوم الأربعاء الماضي من أنهم سيهاجمون السفن الحربية الأميركية إذا استهدفت قواته.

لاسيما بعدما أعلنت واشنطن الأسبوع الماضي تشكيل قوة متعددة الجنسيات للتصدي لهجمات الحوثيين في البحر الأحمر.

فمنذ 17 أكتوبر وعلى وقع الحرب التي تفجرت في السابع منه بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، شنت ميليشيات الحوثي أكثر من 15 هجوماً على سفن تجارية بالبحر الأحمر، ما دفع نحو 4 شركات كبرى للشحن البحري لوقف عملياتها في المنطقة.