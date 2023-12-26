شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات بصفوف النازحين إثر قصف إسرائيلي استهدف مقر الهلال الأحمر بخان يونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف بمدفعيته مقر الجمعية في خان يونس، والذي يؤوي آلاف النازحين، ما أسفر عن وقوع إصابات فى صفوف النازحين، نقلا عن القاهرة الإخبارية.

قالت جيما كونيل رئيس فريق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن الآف الفلسطينيين في قطاع غزة اتبعوا أوامر الإخلاء التي أصدرها الجيش الإسرائيلي وبحثوا عن الأمان في مناطق محددة ليجدوا أنه لم يتبق أمامهم سوى مساحة صغيرة في القطاع المكتظ بالسكان.