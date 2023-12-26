شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 26 فلسطينيا فى خان يونس جنوب قطاع غزة منذ مساء أمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت القاهرة الإخبارية باستشهاد 26 فلسطينيا في خان يونس جنوب قطاع غزة منذ مساء أمس. قالت جيما كونيل رئيس فريق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن الآف الفلسطينيين في قطاع غزة اتبعوا أوامر الإخلاء التي أصدرها الجيش الإسرائيلي وبحثوا عن الأمان في مناطق محددة ليجدوا أنه لم يتبق أمامهم سوى مساحة صغيرة في القطاع المكتظ بالسكان. واعترف جيش الاحتلال الاسرائيلي بمقتل جنديين وإصابة 4 آخرين في المعارك الأخيرة بغزة.

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