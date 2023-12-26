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استشهاد شاب فلسطيني وإصابة آخرين برصاص الاحتلال في مُخيم "الفوار" بالخليل

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القاهرة - سامية سيد - أكدت مصادر طبية، اليوم الثلاثاء، استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مخيم "الفوار" بمحافظة "الخليل" جنوب الضفة الغربية المحتلة. 


وقالت مصادر أمنية وشهود عيان إن عددا من الأشخاص أصيبوا برصاص جيش الاحتلال خلال اقتحامه للمخيم الواقع جنوب الخليل. 


وأفادوا بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم، وأطلقت الرصاص الحي والقنابل الصوتية صوب سكانه بكثافة.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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