شكرا لقرائتكم خبر عن الدبيبة يؤكد موقف ليبيا الثابت لدعم القضية الفلسطينية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - جدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، تأكيده على موقف بلاده الثابت لدعم القضية الفلسطينية، والرافض لعدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

جاء ذلك خلال لقائه أمس الاثنين، وزير الإعلام الفلسطيني نبيل أبو ردينة الذي يزور ليبيا حاليًا.

وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع السياسية في فلسطين، وآلية تقديم المساعدات الإنسانية لأهالي غزة، إضافة إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

رقعة شطرنج بشرية

وصفت جيما كونيل التي تقود فريقًا إنسانيًا تابعًا للأمم المتحدة قطاع غزة، بأنه أصبح "رقعة شطرنج بشرية" يفر بداخلها آلاف الأشخاص الذين نزحوا عدة مرات بالفعل، مؤكدة أنه ليس هناك ما يضمن أن وجهتهم القادمة ستكون آمنة.

وقالت كونيل التي تعمل في غزة منذ عدة أسابيع، إن الكثير من الفلسطينيين في قطاع غزة اتبعوا أوامر الإخلاء التي أصدرها الجيش الإسرائيلي، وبحثوا عن الأمان في مناطق محددة، ليجدوا أنه لم يتبق أمامهم سوى مساحة صغيرة في القطاع المكتظ بالسكان.