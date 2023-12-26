الخليج اليوم .. الميزان التجاري السعودي يسجل فائضاً قدره 30 مليار ريال في أكتوبر

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، اليوم الثلاثاء، انخفاض فائض ميزان التجارة الخارجية للسعودية إلى النصف على أساس سنوي مسجلاً 30 مليار ريال في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بالمقارنة مع 60 ملياراً في الشهر نفسه من العام الماضي.

وانخفضت الصادرات السلعية في شهر أكتوبر 2023 بنسبة 17.4%، حيث بلغت قيمتها 104.3 مليار ريال، مقارنة بـ 126.2 مليار في الشهر نفسه من العام الماضي.

وبحسب الهيئة فإن الانخفاض جاء نتيجة تراجع الصادرات البترولية بمقدار 18.4 مليار، وبنسبة 18.3%، حيث بلغت قيمتها 82.3 مليار، مقابل 100.7 مليار في أكتوبر 2022.

وأظهرت البيانات كذلك ارتفاع الواردات السلعية 11.5% إلى 7.6 مليار ريال في أكتوبر 2023.

وتطبق المملكة خفضا طوعياً لإنتاج النفط بإجمالي 1.5 مليون برميل يوميا لتحقيق التوازن بالسوق العالمية ودعم الأسعار.