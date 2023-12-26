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وسائل إعلام مصرية: سماع دوي انفجارات بسماء مدينة دهب

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رويترز 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - نقلت وكالة رويترز، عن قناة القاهرة الإخبارية المصرية، أن سكان مدينة دهب المصرية جنوب شبه جزيرة سيناء، سمعوا دوي انفجارات في سماء المدينة المطلة على البحر الأحمر اليوم الثلاثاء.

وقالت القناة، إنه جرى إسقاط جسم طائر على بعد نحو كيلومترين من شواطئ دهب.

ونشرت القناة مقطع فيديو يظهر إسقاط جسم جوي غريب، فيما لم يتضح ماهيته حتى الآن.

This is a Twitter Status| شهود عيان للقاهرة الإخبارية: إسقاط جسم طائر على بعد ٢ كم من سواحل مدينة This is a Twitter Status المصريةThis is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter Status— AlQahera News (@Alqaheranewstv)
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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