وسائل إعلام مصرية: سماع دوي انفجارات بسماء مدينة دهب

الدمام - شريف احمد - نقلت وكالة رويترز، عن قناة القاهرة الإخبارية المصرية، أن سكان مدينة دهب المصرية جنوب شبه جزيرة سيناء، سمعوا دوي انفجارات في سماء المدينة المطلة على البحر الأحمر اليوم الثلاثاء.

وقالت القناة، إنه جرى إسقاط جسم طائر على بعد نحو كيلومترين من شواطئ دهب.

ونشرت القناة مقطع فيديو يظهر إسقاط جسم جوي غريب، فيما لم يتضح ماهيته حتى الآن.

شهود عيان للقاهرة الإخبارية: إسقاط جسم طائر على بعد ٢ كم من سواحل مدينة المصرية— AlQahera News (@Alqaheranewstv)