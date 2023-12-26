الخليج اليوم .. الهند تنفذ أول صفقة نفط مع الإمارات بالروبية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

نفذت الهند أول عملية دفع بالروبية الهندية، مقابل الحصول على النفط الخام من دولة الإمارات.

ونقل موقع «ذا هندو» الإخباري الهندي، عن مسؤولين، أنَّ الخطوة تسهم في جعل الروبية عملة عالمية، لا سيما مع بحث الحكومة الهندية عن موردين آخرين، للتبادل التجاري بالعملات المحلية.

ووقّعت الإمارات والهند اتفاقية تسمح بتسوية التبادل التجاري بين البلدين بالروبية بدلاً من الدولار.

وأوضح المسؤولون أنّه منذ ذلك الحين، نجحت الحكومة الهندية في إقناع كبار مصدّري النفط في الإمارات والسعودية، بقبول العملة الهندية كأساس للتبادل التجاري.

وأشار الموقع إلى أنّه بعد فترة وجيزة، اشترت شركة النفط الهندية الحكومية، مليون برميل من النفط الخام من شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» بالروبية الهندية، إضافة إلى تسوية بعض واردات النفط الروسية بالروبية أيضاً.

ومنذ 2022، سمح البنك المركزي الهندي لأكثر من 10 بنوك بتسوية المعاملات التجارية بالروبية مع 18 دولة، لتعزيز دور الروبية في المدفوعات العالمية.

وشدد المسؤولون على أنّ مزيداً من هذه الصفقات، قد تتم في المستقبل، مؤكّدين أنّ «تسوية التجارة بالروبية، لا تؤدي لزيادة التكلفة بأي حال من الأحوال».