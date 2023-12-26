محتجون على حرب غزة أمام منزل وزير الدفاع الأمريكي: لا نوم خلال الإبادة.. فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وردد المتظاهرون شعارات جاء فيها: "أوستن، أوستن، انهض، لا نوم أثناء الإبادة الجماعية!".

فيما أظهرت مقاطع أخرى المتظاهرين وهم يرددون شعار: "من النهر إلى البحر، فلسطين ستتحرر".

كما أظهرت مقاطع فيديو أخرى متظاهرين وهم يهتفون شعار “فلسطين حرة”، إلى جانب مطالبة الجيش الإسرائيلي بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وكان وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، سافر إلى إسرائيل عدة مرات، منذ إطلاق حركة "حماس" عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وساعد في إدارة الدعم اللوجستي والعسكري الذي تقدمه إدارة بايدن لإسرائيل.

وفي مدينة دوبونت في العاصمة الأمريكية واشنطن، نظم النشطاء مسيرة بالقرب من منزل مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، وطالبوه فيها بالضغط من أجل وقف إطلاق النار في غزة.

وكان البيت الأبيض ناشد إسرائيل سرا بأن تولي اهتماما أكبر للضحايا المدنيين في قطاع غزة، فيما نفى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال الأسبوع الحالي، مطالبته رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بوقف إطلاق النار بالقطاع.

24 ديسمبر, 06:35 GMT

وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد حركة حماس في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.

وحمّلت حركة حماس المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.