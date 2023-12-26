قيادي في "حماس" لـ"الخليج 365": مفاجآت قريبة في الميدان والمبادرة المصرية مرفوضة

دبي - محمود عبدالرازق - وفي حديث خاص لـ"راديو الخليج 365"، أوضح القيادي الفلسطيني أن الحديث عن هدن جزئية ومؤقتة أمر مرفوض خاصة بعدما فعله الجيش الإسرائيلي عقب انتهاء الهدنة السابقة من قتل وتدمير، مشددًا على بقائهم على موقفهم حول صفقة شاملة وإيقاف كامل للحرب على غزة مقابل صفقة كاملة لتبادل الأسرى والمحتجزين.

وأكد مشهور على رفض المقاومة الفلسطينية للمبادرة المصرية" لأنها لا تعطي الفلسطينيين الحق بمستقبلهم في غزة، ولا توقف العدوان الإسرائيلي".

وبحسب قوله، في وقت تطالب الحركة بإيقاف كامل للحرب وإخراج جميع المعتقلين والأسرى الذين فاق عددهم 8000 فلسطيني.

وشدد مشهور عبد الحليم على عجز إسرائيل بتحقيق أهدافها التي أعلنتها مع بدء الحرب على غزة، "في وقت يشهد الواقع الإسرائيلي الداخلي تخبطا وإرباكا وخلافات بين أطراف الحكومة الإسرائيلية ولجنة الحرب على مسألة إكمال الحرب، حيث يريدون القضاء على "حماس" والنيل منها وإخراجها من الأراضي الفلسطينية وهذا لا يمكن تحقيقه أمام صمود الشعب وقوة هذه المقاومة".

وحول إمكانية حدوث خرق في موضوع الهدنة، لفت مشهور إلى "أن نتنياهو أوعز لرئيس الموساد للتباحث مع القطريين في بعض المقترحات في صفقة تبادل كسابقاتها وهدن مؤقتة مقابل الإفراج عن بعض الأسرى، ولكن هذا الأمر مرفوض أيضا لأنه خديعة، ومحاولة من نتنياهو لإبعاد صورة الهزيمة عنه بعد أن فقد ثقة المجتمع الإسرائيلي، في حين يحاول اللعب أمام أهالي الأسرى الذين قتلوا في غزة بقصف إسرائيلي ويثير فيهم الحمية والانتقام من جهة، مقابل أهالي الأسرى المطالبين بوقف القتال للإفراج عن أبنائهم من جهة ثانية، على أن ما ينتظر نتنياهو سيء للغاية وستتم محاسبته داخليا".