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هجوم صاروخي يستهدف قاعدة أمريكية لاشرعية شمال شرقي سوريا خلال تدريبات تجريها

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دبي - محمود عبدالرازق - وأوضح المراسل أن "الهجوم تم بثلاثة صواريخ ومن المرجح أن يكون عدد القتلى والجرحى كبير، نتيجة وقوع الهجوم في أثناء التدريبات".

وأضاف المراسل: "القوات الأمريكية من داخل القاعدة ردت بإطلاق قذيفة سقطت على أحد المنازل في الحي الشمالي للشدادي، وأدت إلى مقتل رجل وإصابة ثلاثة من أفراد عائلته".

ويوم أمس الاثنين، استُهدفت القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي بريف دير الزور شرقي سوريا بهجوم صاروخي.

وأشار المراسل إلى أن "القاعدة الأمريكية استُهدفت بعدة صواريخ سقطت في القرية الخضراء بحقل العمر وحققت إصابات مباشرة"، مضيفا "تم تحليق مكثف للمروحيات الأمريكية في سماء المنطقة بعد الاستهداف".

وتنتشر في منطقة الجزيرة السورية 24 قاعدة أمريكية و4 مراكز قيادة، وتتعرض القواعد الأمريكية المنتشرة في منطقة الجزيرة السورية والعراق بشكل يومي لعدة هجمات متزامنة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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