إعلام: إسقاط جسم طائر قبالة سواحل مدينة دهب المصرية

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" الحكومية عن شهود عيان "سماع دوي انفجارات في سماء مدينة دهب المصرية".

وفي يوم السبت الموافق 16 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" الحكومية، عن مصادر رفيعة المستوى، قولها إن "الدفاعات الجوية المصرية رصدت الجسم الطائر وتعاملت معه بشكل فوري وأسقطته".

28 أكتوبر, 09:33 GMT

ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" المصرية، عن مصادر مطلعة، أنه "في إطار التصعيد الجاري في غزة، سقط صاروخ في طابا، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص وحدوث تلفيات في إحدى العمارات السكنية"، لتعلن لاحقا ارتفاع الإصابات إلى 6 أشخاص.

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إنه "تم اكتشاف تهديد جوي في منطقة البحر الأحمر، فجر اليوم الجمعة، وتم إطلاق طائرات إسرائيلية مقاتلة نحو هذا التهديد، والقضية قيد التحقيق". وتابع: "بحسب فهمنا فإن هذا التهديد هو مصدر الضرر الذي حدث في مصر".

وأضاف المصدر أن "مصر تحتفظ لنفسها بحق الرد في التوقيت المناسب".