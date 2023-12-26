شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش السوري يسقط 8 طائرات مسيرة للإرهابيين في ريفي حلب وإدلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسقطت وحدات من الجيش السوري، اليوم الثلاثاء، 8 طائرات مسيرة للإرهابيين في ريفي حلب وإدلب.



وأوضحت وزارة الدفاع السورية - في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية (سانا) - أن "وحدات من القوات المسلحة السورية العاملة على اتجاه ريفي حلب وإدلب تصدت لمحاولات التنظيمات الإرهابية الاعتداء على القرى والبلدات الآمنة وبعض النقاط العسكرية"، مشيرة إلى أنها دمرت 8 طائرات مسيرة للإرهابيين ومنعها من تحقيق أهدافها.