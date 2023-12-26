شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الفلسطينية: المجاعة فى غزة سياسة إسرائيلية لاستكمال حرب الإبادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم الثلاثاء أن المجاعة فى قطاع غزة سياسة إسرائيلية لاستكمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.



وأكدت الوزارة، فى بيان صحفى، أن ما يتعرض له الفلسطينيون فى قطاع غزة فى هذا الإطار ليس جوعًا وتجويعًا فقط وإنما هو مجاعة حقيقية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى تهدد حياة المواطنين لخطر الموت جوعًا بل ويموت عدد يوميًا منهم بسببها، وتؤكد أيضا أنه وفقا للمعايير المعتمدة لدى الأمم المتحدة فإن المواطنين الفلسطينيين فى قطاع غزة يتعرضون للمجاعة ومخاطرها وانتشار سوء التغذية.



وطالبت الوزارة الأمم المتحدة بالإعلان رسميا عن أن قطاع غزة يعانى من مجاعة حقيقية تهدد حياة من فيه بالموت، بسبب حرب الإبادة الجماعية والحصار المفروض، كما طالبت مجلس الأمن الدولى تحميل إسرائيل المسؤولية عن الإبادة بالمجاعة وكسر الحصار على قطاع غزة الذى تفرضه قوات الاحتلال وتنفيذ القرار 2720 بأسرع ما يمكن، لوضع حد للمجاعة التى تنتشر فى قطاع غزة.



وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن انتشار المجاعة فى قطاع غزة..مؤكدة أن دولة الاحتلال تمعن فى إبادة الفلسطينيين ليس فقط بالقصف الوحشى والتدمير والقتل والإعدام المباشر وإنما أيضًا الإبادة بالمجاعة.



وأوضحت أن إسرائيل هى دولة احتلال وحصار وفصل عنصرى (أبرتهايد)، وهى المسؤولة أولًا وأخيرًا عن جميع أشكال الإبادة التى ترتكبها بحق الفلسطينيين بما فيها المجاعة.



واستندت الوزارة فى بيانها إلى التقارير الصادرة عن الجهات الدولية والأممية المختصة بقضية الغذاء والتغذية، حول النقص العام والحاد فى الغذاء بقطاع غزة، وأن أكثر من نصف مليون شخص يتضورون جوعا.