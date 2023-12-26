ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة إلى 20 ألفا و915 قتيلا

دبي - محمود عبدالرازق - رام الله - الخليج 365. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة، في بيان، إن "قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 18 مجزرة بحق عوائل بكاملها راح ضحيتها 241 شهيد و382 إصابة خلال الـ24 الساعة الماضية".

وأضاف: "ما يرفع حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء العمليات الإسرائيلية إلى 20915 قتيلا و54918 إصابة، منذ السابع من أكتوبر الماضي".

وتابع: "نخشى أن يكون استهداف محيط مجمع ناصر الطبي هو تكرار للسيناريو الذي نفذه ضد مجمع الشفاء الطبي ومستشفيات شمال غزة".

وطالب القدرة المؤسسات الأممية بحماية مجمع ناصر الطبي جنوبي قطاع غزة وحماية الطواقم الطبية والجرحى والمرضى وآلاف النازحين فيه.

كما دعا المؤسسات الأممية إلى إجراء تدخلات عاجلة تضمن توفير الأدوية والوقود اللازم، لإعادة تشغيل مجمع الشفاء الطبي أمام حاجة آلاف الجرحى والمرضى.

يذكر أنه في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، اندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مناطق وبلدات في غلاف غزة.

وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1200 شخص، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية.

وردًا على ذلك، تشن إسرائيل قصفا متواصلا على القطاع، أسفر عن مقتل نحو 20 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.