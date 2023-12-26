سياسي عراقي لـ"الخليج 365": تأخر إعلان النتائج النهائية للانتخابات المحلية يثير المخاوف

دبي - محمود عبدالرازق - وقال في تصريحات لـ"الخليج 365" إن "تأخير إعلان نتائج الانتخابات يدلل على أن هناك تدليس في نسبة المشاركة والبطاقات الانتخابية، مما استدعى ترتيب الصناديق، وإدخال ما يثبت أن هناك 6 ملايين بطاقة انتخابية في الصناديق".

وتابع النايل: "لو لم تكن هناك أشياء تثير القلق وتوحي بالشك، فإن الإعلان الإلكتروني للنتائج الأولية كان كفيل بالمصادقة على نتائج الانتخابات، وإعلانها بشكل نهائي".

وأشار عضو الميثاق الوطني إلى أن "هناك لغط يُثار حول العملية الانتخابية والجهات القائمة عليها، واتهامات من قبل المواطنين بعدم استقلالية تلك الجهات، وما يزيد من الشكوك أن الإطار التنسيقي والمالكي راضين عنها".

19 ديسمبر, 18:37 GMT

ولفت النايل إلى أنه "لم تكن هناك اعتراضات من القوى والأحزاب الحاصلة على أكثرية المقاعد أو أسماء الفائزين، لذلك لم يبق ما يشوب تلك العملية سوى أن عدد الأوراق المعلن من قبل المفوضية، والذي يمثل عدد المشاركين غير مطابق لما في الصناديق، والتي وصلت إلى 17% بحسب إعلان المفوضية، وبالتالي يأتي رفع نسبة المشاركة من خلال إدخال أوراق بما يتناسب مع بقاء النتائج المعلنة، وهذا يمكن فعله من خلال الفرز اليدوي".

وقالت المفوضية العليا للانتخابات في العراق، يوم الإثنين الموافق 18 ديسمبر/ كانون أول الجاري، إن نسبة المشاركين في الاقتراع العام لانتخابات مجالس المحافظات، بلغت 17%.

وكانت مراكز الاقتراع العام فتحت أبوابها أمام 17 مليون ناخب عراقي لانتخاب أعضاء مجالس المحافظات، وهي الانتخابات الأولى من نوعها منذ 10 أعوام، وستحدد شكل الحكومات المحلية التي ألغيت بعد الانتفاضة الشعبية في عام 2018.

ويقاطع التيار الصدري، أحد أبرز التيارات السياسية في العراق، بزعامة رجل الدين، مقتدى الصدر، الانتخابات التي تُعقد في 15 محافظة.