الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة 9 من جنوده بجراح خطيرة شمالي البلاد

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دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت صحيفة يسرائيل هايوم الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، أن 9 من الجنود أصيبوا في الحرب الدائرة شمالي البلاد، حيث كانت إصابة أحدهم خطيرة، فيما إصابة الثمانية الآخرين بسيطة إلى متوسطة.
وكان "حزب الله" اللبناني قد أعلن استهداف مواقع للجيش الإسرائيلي وتجمعاتٍ لجنوده في القطاعين الشرقي والغربي جنوب لبنان خلال يوم أمس.
24 ديسمبر, 14:57 GMT
وأضاف الحزب أنه استهدف في القطاع الغربي، مستوطنة أفيفيم (قرية صلحا اللبنانية المحتلة) بالأسلحة المناسبة وأصاب أحد المباني السكنية ما أدى إلى وقوع إصابات مؤكّدة كردٍّ على الاعتداءات الإسرائيلية المتكرّرة على القرى والمنازل المدنية"، فضلا عن استهداف موقع الضهيرة الإسرائيلي.
23 ديسمبر, 01:03 GMT
وحمّلت حركة حماس المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1ديسمبر، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.