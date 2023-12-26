الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة 9 من جنوده بجراح خطيرة شمالي البلاد

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت صحيفة يسرائيل هايوم الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، أن 9 من الجنود أصيبوا في الحرب الدائرة شمالي البلاد، حيث كانت إصابة أحدهم خطيرة، فيما إصابة الثمانية الآخرين بسيطة إلى متوسطة.

وكان "حزب الله" اللبناني قد أعلن استهداف مواقع للجيش الإسرائيلي وتجمعاتٍ لجنوده في القطاعين الشرقي والغربي جنوب لبنان خلال يوم أمس.

24 ديسمبر, 14:57 GMT

وقال حزب الله في بيان، إنه "قصف في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، مرابض للجيش الإسرائيلي في ديشون بالأسلحة الصاروخيّة وأصابها إصابة مباشرة، واستهدف تموضع مشاة لجنود الجيش الإسرائيلي في قلعة هونين (قرية هونين اللبنانية المحتلة) بالأسلحة المناسبة".

وأضاف الحزب أنه استهدف في القطاع الغربي، مستوطنة أفيفيم (قرية صلحا اللبنانية المحتلة) بالأسلحة المناسبة وأصاب أحد المباني السكنية ما أدى إلى وقوع إصابات مؤكّدة كردٍّ على الاعتداءات الإسرائيلية المتكرّرة على القرى والمنازل المدنية"، فضلا عن استهداف موقع الضهيرة الإسرائيلي.

وأفادت مصادر ميدانية من جنوبي لبنان لـ"الخليج 365" بأن الجيش الإسرائيلي استهدف بالمدفعية الثقيلة أطراف بلدتي الناقورة وعيتا الشعب في جنوب لبنان، كما شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جوية على بلدة مركبا في جنوب لبنان، وقصف وسط بلدة رب ثلاثين دون وقوع إصابات.

23 ديسمبر, 01:03 GMT

فقد أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أُطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.

وحمّلت حركة حماس المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1ديسمبر، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.