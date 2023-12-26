مسؤول يمني: نحذر أمريكا من أننا لن نسمح بتكرار الفوضى في البحر الأحمر وسنحمي ‏الملاحة الدولية

دبي - محمود عبدالرازق - وقال في حديثه لـ"الخليج 365"، إن "مسؤولية تأمين الملاحة في باب المندب وقناة السويس والبحر الأحمر هي شأن يمني مصري، بالإضافة إلى الدول المتشاطئة، وليس هناك دور أمريكي في تلك المسألة".

وأشار الحميري إلى أن "التواجد الأمريكي الغربي في المنطقة وخاصة الممر الملاحي هو الخطر الرئيسي والمهدد للملاحة"، مشيرا إلى أن "السلام الحقيقي في المنطقة لن يتحقق إلا بزوال إسرائيل، وقيام دولة فلسطين على كامل الأراضي الفلسطينية".

أمس, 19:16 GMT

وحذر مستشار وزارة الإعلام في الحكومة اليمنية في صنعاء، توفيق الحميري، أمريكا "من تكرار عملياتها التي تهدف إلى البلطجة والفوضى على الملاحة في البحرين الأحمر والمتوسط والبحر العربي كما فعلت مؤخرا، إذ أن تكرار هذا الأمر سوف يعرّض قواتها للطرد بقوة من تلك المناطق".

ولفت إلى أن "الساعات القادمة قد تحمل بعض الأحداث التي قد تقوم بها أمريكا في الخطوط الملاحية، لذا فإننا نحذر واشنطن من إشعال المنطقة وإحداث الفوضى، لأن ذلك سيقابل بعمليات إجلاء للتواجد الأمريكي في البحر الأحمر حفاظا على الملاحة الدولية، وهذا التحذير يجب أن يؤخذ على محمل الجد".

وأكد مستشار وزارة الإعلام مجددا أن "اليمن هو من يتحمّل مسؤولية حماية وتأمين منطقتنا وممراتنا المائية، ونتحمل أيضا مسؤولية الدفاع عن شعوبنا والشعب الفلسطيني، الذي هو في مقدمة هذه الشعوب، وأي مزاعم أمريكية بهذا الشأن يجعلها محل استهداف، لأنها ليست دولة في الإقليم، وقدومها إلى المنطقة يعد خطرا على المنطقة، وسنعمل على التخلص من هذا الخطر بكل السبل".

وذكرت الهيئة في بيان أنه "سُمع دوي انفجار وشوهدت صواريخ على بعد 4 أميال بحرية من الموقع".

وأضافت أن السفينة وطاقمها بخير، موضحة أن السلطات تحقق في الحادثة.

كما طالبت الهيئة من السفن بتوخي الحذر خلال عبورها هذه المنطقة والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة.

أمس, 17:06 GMT

وفي وقت سابق اليوم، ذكرت الهيئة أن سفينة مبحرة قبالة ساحل اليمن أبلغت عن رصد انفجارين في البحر الأحمر، بعد قليل من رصد طائرتين مسيرتين.

وقالت الهيئة إن الانفجارين وقعا على بعد 5 أميال تقريبا من السفينة، في موقع بالبحر الأحمر يبعد حوالي 50 ميلا بحريا عن ميناء الحديدة على الساحل الغربي لليمن.

فيما لم يتم الكشف عن هوية السفينة أو تفاصيل الشحنة على متنها أو وجهتها أو المكان الذي أبحرت منه.

وأشارت الهيئة إلى أن السفينة على اتصال بقوات التحالف، ووردت تقارير عن سلامتها وسلامة طاقمها. وتردد أن السفينة تواصل رحلتها.

وتصاعد التوتر جنوب البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية استهداف سفنا تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.

وتضم القوة 10 دول، هي أمريكا وبريطانيا، والبحرين، وكندا، وفرنسا، وإيطاليا، وهولندا، والنرويج، وسيشيل، وإسبانيا.