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"العون الإنساني السودانية" تضع آلية لإيصال المساعدات للنازحين

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واس- الخرطوم 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - شكلت مفوضية العون الإنساني السودانية ومجموعة المنظمات الطوعية العربية والإسلامية آلية لإيصال المساعدات الإنسانية للنازحين في السودان بعد الأحداث الأمنية.

وأفاد مفوض العون الإنساني بالسودان الدكتور المبارك يوسف في تصريح صحفي، بعد اجتماع عقد بمقر المفوضية ببورتسودان اليوم مع المنظمات العربية والإسلامية، وذلك للتشاور حول عمليات النزوح وتدفقات النازحين حاليًا، أن المنظمات أبدت استعدادها لتقديم المساعدات في المجالات الطبية، وتقديم السلال الغذائية الجاهزة "وجبات" في مجال التعليم.

الاحتياجات الإنسانية

وأكد "يوسف" أن الاجتماع طلب من المنظمات أهمية مراعاة المرونة ومساعدة التمويل لتغطية الاحتياجات الإنسانية العاجلة.

وقال: إنه جرى توضيح حجم التمويل المتوقع من المجتمع الدولي للمنظمات، مبينًا أن التمويل المخصص للسودان من مؤتمر جنيف لم يصل منه سوى 25% مايعادل 2،6 مليون دولار فقط.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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