السلطات اليمنية: عناصر مسلحة تفجر أنبوبا لنقل النفط الخام في مأرب

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وأضاف أن حريقاً هائلاً اندلع في موقع التفجير في حين تصاعدت أعمدة الدخان في المنطقة.
وأوضح المصدر أن تفجير خط نقل النفط يأتي بعد يومين من عمل تخريبي مماثل استهدف أنبوباً رابطاً بين مصفاة صافر وحقل ريدان النفطي في مديرية الوادي شرقي مأرب.
13 يوليو, 01:45 GMT
وأثار ذلك غضباً واسعاً خاصة لدى قبائل المحافظة دفعهم إلى محاصرة شركة وحقول مصفاة صافر النفطية، ومنع خروج ناقلات الغاز منها وإمهال العاملين فيها 48 ساعة للمغادرة.
وترجع سلطات محافظة مأرب قرار رفع سعر المشتقات النفطية، إلى دعم الخزينة العامة التي تعاني من ضائقة جراء توقف تصدير شحنات النفط الخام، منذ أكثر من عام.
ويعاني البلد العربي للعام التاسع توالياً، صراعاً مستمراً على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بالأسوأ على مستوى العالم.