شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل العثور على الطالب الكويتي المفقود في مصر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت صحف كويتية ومصرية، اليوم الثلاثاء، العثور على الطالب الكويتي الذي كان مفقودا في القاهرة، بعد إبلاغ ذويه عن انقطاع الاتصال به منذ يومين.

وقال المكتب الثقافي الكويتي، حسب الصحف الكويتية، إن الطالب الذي يبلغ من العمر 19 عاما، انقطع الاتصال به بعد وصوله إلى القاهرة يوم الأحد الماضي لاستئناف الدراسة في كلية الآداب بجامعة القاهرة.

فقدان طالب كويتي

أضاف المكتب أن الطالب عثر عليه في مستشفى بمحافظة القاهرة، حيث يرقد لأسباب لم تتضح بعد، موضحا أن الوضع الصحي للطالب غير معروف حتى الآن.

وأكد أن السفارة الكويتية على اتصال مع المستشفى والجهات المعنية للوقوف على ظروف اختفاء الطالب وملابسات وجوده في المستشفى.

وأوضح أن بيانا بهذا الخصوص سيصدر من وزارة الخارجية الكويتية، وكذلك من وزارة التعليم في الكويت بعد استضياح وقائع الحادثة.

إلى ذلك، أكد شريف صالح، رئيس الإدارة المركزية للوافدين بوزارة التعليم العالي المصرية، في تصريحات لصحف محلية، العثور على الطالب الكويتي المفقود في أحد المستشفيات بالقاهرة فاقد الوعي، مؤكدا إبلاغ السفارة الكويتية في القاهرة بالعثور على الطالب.