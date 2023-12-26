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الخليج اليوم .. مجلس الوزراء السعودي: نقف مع اليمن ونشجع على الحوار

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الرياض - كتب موسى القحطاني -  

رحب مجلس الوزراء السعودي اليوم الثلاثاء بالتوصل إلى خريطة طريق لدعم مسار السلام في اليمن.

وأكد المجلس برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ولي العهد الأمير ، أن المملكة تقف مع اليمن وتشجع الأطراف اليمنية للجلوس إلى طاولة الحوار، للتوصل إلى حل سياسي شامل ودائم تحت إشراف الأمم المتحدة.

 

وكان المبعوث الأممي هانس غروندبرغ أعلن أن الأطراف المتحاربة في اليمن التزمت بوقف جديد لإطلاق النار، وبالانخراط في عملية سلام تقودها الأمم المتحدة كجزء من خريطة طريق لإنهاء الحرب.

 

وأوضح أن خريطة الطريق المرتقبة ستشمل أيضا آليات للتنفيذ، وستعد لعملية سياسية يقودها اليمنيون برعاية الأمم المتحدة. ولم يعلق الحوثيون رسميا على البيان الأممي رغم مرور يومين منذ إعلانه، فيما تحوم شكوك اليمنيين حول استغلال الجماعة للحرب الإسرائيلية على غزة للتهرب من استحقاقات السلام.

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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