الخليج اليوم .. السعودية.. الداخلية تصدر بيانين منفصلين بشأن إعدام مواطن سعودي وأجنبي

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أصدرت وزارة الداخلية السعودية اليوم الثلاثاء بيانين منفصلين بشأن إعدام مدانين في منطقتي مكة المكرمة الرياض.

وفي بيان له، قالت الداخلية: "أقدم حامد بن أحمد بن دوس العامري - سعودي الجنسية - على قتل محمد بن أحمد بن غصاب الشمراني - سعودي الجنسية - وذلك بطعنه بسكين مما أدى إلى وفاته"، مضيفة: "وبفضل من الله، تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحُكم بقتله قصاصا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه".

وأردف البيان: "وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصا بالجاني حامد بن أحمد بن دوس العامري - سعودي الجنسية - يوم الاثنين 12 جمادى الآخرة 1445 هجري الموافق 25 ديسمبر 2023 بمنطقة مكة المكرمة".

وقالت الداخلية في بيان آخر: "أقدم شاهين مياه - بنغلاديشي الجنسية - على قتل أوزال مد شان مياه - بنغلاديشي الجنسية - وذلك باستدراجه وطعنه بسكين في ظهره وعنقه ثم نحره مما أدى إلى وفاته"، متابعة: "وبفضل من الله، تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، ولأن ما أقدم عليه كان على وجه يأمن معه المجني عليه من غائلته، فقد تم الحكم بقتله حداً لقتله المجني عليه غيلة، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه".

وأكمل البيان: "وقد تم تنفيذ حكم القتل حدا بالجاني شاهين مياه - بنغلاديشي الجنسية - يوم الثلاثاء 13 جمادى الآخرة 1445 هجري الموافق 26 ديسمبر 2023 بمنطقة الرياض".

وختمت بيانيها بالقول: "ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره، والله الهادي إلى سواء السبيل".

المصدر: "واس"