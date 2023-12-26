قيادي بالمؤتمر الشعبي السوداني لـ"الخليج 365": لا بديل عن لقاء "غير مشروط" بين البرهان وحميدتي

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وتابع: "منذ البداية كان لنا رأي في الحرب وحاولنا من خلال الاتفاق الإطاري معالجة أسباب التصعيد بين الطرفين (الجيش والدعم السريع)، لكن الطرفين العسكريين اختارا طريق آخر بخلاف العملية السياسية، ونرى أن ما حدث في 15 أبريل/ نيسان 2023 هو خيانة للاتفاق السياسي من الطرفين.
وأوضح كمال عمر أن حزب المؤتمر الشعبي أيد منبر جدة ومخرجات قمة الإيقاد الأخيرة، لذا نأمل في أن يلتقي البرهان وحميدتي سواء في جيبوتي أو عنتيبي بأوغندا أو في أي مكان آخر، لأن هذين الرجلين كانا يدا واحدة في المنظومة العسكرية في يوم من الأيام.
وشدد عمر، على أهمية هذا اللقاء لوقف الحرب، على أن يكون أي حوار بينها بشكل مباشر وبدون شروط مسبقة، وأن يطرح كل منهما رؤيته في الحل حتى يتم التوصل إلى صيغة توافقية تلقى قبول من الطرفين، لأن الشعب السوداني فقد الكثير حتى اليوم، والشعب الآن يٌعول على لقاء الرجلين لإنهاء تلك المأساة ووقف الحرب.
أمس, 11:35 GMT
وأعرب عن أمله في أن يكون اللقاء قريبا لأن المنتصر في تلك الحرب خاسر، لأنه انتصر على حساب أرباح وأملاك المواطنين، وأرى أن الخطاب الأخير الذي ألقاه الفريق عبد الفتاح البرهان أمام الحشد العسكري في بورتسودان كان إيجابيا وأعتقد أنه يعي المرحلة جيدا ويعلم أنها لا تحتاج إلى (عنتريات)، بل تحتاج إلى مصالحة.
ولفت الأمين السياسي لحزب "المؤتمر الشعبي" إلى أن هناك قضايا وملفات مطروحة الآن ضد تلك الحرب التي تخطت شهرها الثامن، حيث أصابت فاجعة الحرب غالبية المواطنين، لذا فإن دعوات المقاومة الشعبية أو حماية الأفراد لأنفسهم قد تلقى قبولا كبيرا لأن المواطنين بدأوا اليوم يخشون على حياتهم وأملاكهم الخاصة، لكن في حالة تسليح كل القبائل (أرى أنها دعوة حق يراد بها باطل).
23 ديسمبر, 06:43 GMT
وأفادت تقارير صحفية سودانية، الجمعة الماضية، بأن "رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، أبلغ منظمة "إيقاد" بموافقته على عقد لقاء مباشر مع قائد قوات الدعم السريع" محمد حمدان دقلو "حميدتي".
وظهرت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني قائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني، في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.