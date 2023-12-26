بن غفير: يجب تغيير أسلوب الجيش الإسرائيلي في غزة ووزير الدفاع "مرتبك"

دبي - محمود عبدالرازق - وقال بن غفير في تغريدة على حسابه بمنصة "إكس"، إن "وزير الدفاع مرتبك، فبدلاً من دعم تلال يهودا والسامرة، يواصل عمليات التدمير والتدمير فقط"، حسب تعبيره.

وأضاف بن غفير أن أسلوب الجيش الإسرائيلي الذي وصفه بـ"المرن" في الحرب بحاجة إلى تغيير.

وكان غالانت قد صرح في وقت سابق، بأن الحرب في غزة ستكون "حربًا طويلة وصعبة، وبتكاليف باهظة".

وأعلن بن غفير مراراً معارضته لأي هدنة إنسانية في غزة، كما انتقد بشدة أي صفقة تبادل للأسرى مع حماس.

يشار إلى أن بن غفير يعتبر من الأصوات المتشددة في إسرائيل التي تطالب بسحق حماس بأي ثمن وإن كلف الأمر مقتل آلاف المدنيين الفلسطينيين وتدمير غزة بشكل كامل.

21 ديسمبر, 09:53 GMT

يذكر أنه في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، اندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مناطق وبلدات في غلاف غزة.

وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1200 شخص، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية.

وردًا على ذلك، تشن إسرائيل قصفا متواصلا على القطاع، أسفر عن مقتل نحو 21 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.