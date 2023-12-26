الخليج اليوم .. "القبس" عن مصدر دبلوماسي: ننسق مع السلطات المصرية لمعرفة مكان اختفاء طالب كويتي

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أفادت صحيفة "القبس" نقلا عن مصدر دبلوماسي بأن السلطات الكويتية تنسق مع السلطات المصرية لمعرفة مكان اختفاء طالب كويتي.

ونقلت "القبس" عن مصدر دبلوماسي أن "وزارة الخارجية الكويتية ممثلة بسفارة البلاد في القاهرة تنسق وتتابع مع السلطات المصرية للكشف عن مكان اختفاء طالب كويتي".

وأضاف المصدر لـ"القبس" أن "والد الطالب أبلغ وزارة الخارجية بأن الاتصال بابنه الذي يدرس في مصر انقطع منذ الأحد الماضي، لافتا إلى أنه سافر إلى القاهرة لأداء الاختبارات".

كما أكد المصدر "استمرار التنسيق مع السلطات المصرية، لمتابعة القضية والوقوف على أسباب اختفاء الطالب الكويتي"، في حين أنه "حتى الآن لم يتم التعرف على مكان اختفاء الطالب الكويتي".

المصدر: "القبس"