ليبيا.. الوطني لمكافحة الأمراض يحذر من انتشار متحور "كورونا" الجديد في البلاد

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23 ديسمبر, 11:44 GMT
وقال الدكتور إبراهيم الدغيّس، نائب رئيس اللجنة العلمية بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، لوكالة "الخليج 365"، إن هناك ارتفاعا كبيرا في الإصابات التنفسية، وهذا أمر متوقع بالتزامن مع فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة.
وأوضح أن حالات الإصابات بفيروس كورونا قليلة جدا، وهذا إيحاء بأن المتحور الجديد لم يصل إلى ليبيا حتى الآن، مضيفا أن المركز يتوقع وصول المتحور في أي لحظة، ومعظم الحالات هي إصابات انفلونزا موسمية.
وأشار إبراهيم الدغيّس إلى أن المركز افتتح مراكز لتلقي اللقاح الخاص بمكافحة الانفلونزا حتى يتم تفادي الإصابات بشكل كبير، مشددا على ضرورة التزام المواطنين بارتداء الكمامة حتى تقل نسبة نقل العدوى بين المواطنين.
2 أكتوبر, 11:02 GMT
وكان تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، قد صرح ، في سبتمبر/ أيلول الماضي، بأن هناك ما وصفه بالـ"اتجاهات المقلقة" لفيروس كورونا في مختلف أنحاء العالم خلال الأشهر المقبلة.
وأضاف غيبريسوس أن القلق بشأن فيروس كورونا في الشهور المقبلة يزداد بشكل خاص في بعض مناطق الشرق الأوسط وآسيا، كما تتزايد حالات الإصابة التي تتطلب الدخول إلى المستشفيات في أوروبا.