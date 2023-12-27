شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قرار مجلس الأمن.. الأمم المتحدة تعين منسقة إنسانية لقطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عينت الأمم المتحدة اليوم، الوزيرة الهولندية سيغريد كاغ منسّقةً للشؤون الإنسانية في قطاع غزة، بعد صدور قرار عن مجلس الأمن الدولي يدعو لزيادة المساعدات في ظل الأزمة الحادة الناتجة نتيجة العداون الإسرائيلي في غزة.

وذكرت المنظمة الدولية أن أمينها العام أنطونيو غوتيريش قد أعلن تعيين سيغريد كاغ من هولندا، منسّقةً عليا للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة. وذكرت بأنها ستتولى مهامها في الثامن من يناير.

قطاع غزة

في نفس السياق، وصفت جيما كونيل التي تقود فريقًا إنسانيًا تابعًا للأمم المتحدة قطاع غزة، بأنه أصبح "رقعة شطرنج بشرية" يفر بداخلها آلاف الأشخاص الذين نزحوا عدة مرات بالفعل.

وأكدت أنه ليس هناك ما يضمن أن وجهتهم القادمة ستكون آمنة.

وقالت كونيل التي تعمل في غزة منذ عدة أسابيع، إن الكثير من الفلسطينيين في قطاع غزة اتبعوا أوامر الإخلاء التي أصدرها جيش الاحتلال، وبحثوا عن الأمان في مناطق محددة، ليجدوا أنه لم يتبق أمامهم سوى مساحة صغيرة في القطاع المكتظ بالسكان.