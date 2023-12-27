السفير الفلسطيني لدى روسيا: فلسطين تؤيد مقترح موسكو في عقد مؤتمر للسلام

دبي - محمود عبدالرازق - سان بطرسبورغ – الخليج 365 . وقال نوفل لوكالة "الخليج 365": "نتفق مع روسيا على أن السبيل الوحيد لتسوية عادلة ودائمة هو عقد مؤتمر دولي للسلام بمشاركة الدول الأعضاء في مجلس الأمن وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، وفقا لقرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين ومبادرة السلام العربية".

22 أكتوبر, 08:52 GMT

وتبذل العديد من الجهات الدولية والعربية، لا سيما مصر وقطر، جهود وساطة دائمة بين حركة حماس وإسرائيل من أجل التوصل لتهدئة إنسانية في قطاع غزة وتبادل متفق عليه للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن تسوية أزمة الشرق الأوسط لا يمكن تحقيقها إلا على أساس حل الدولتين، الذي أقره مجلس الأمن الدولي.