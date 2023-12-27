شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات بين الجزائر والنيجر حول علاقات التعاون الثنائى وتطورات الوضع فى الساحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل وزير الخارجية الجزائرى أحمد عطاف، بمقر الوزارة، وزير خارجية النيجر باكارى ياوو سانجارى، الذي حل بالجزائر في إطار زيارة عمل.

وذكرت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان: "أجرى الوزيران محادثات مطولة تركزت حول تقييم علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما الطريق العابر للصحراء، لما له من دور في فك العزلة وتنمية منطقة الساحل برمتها".