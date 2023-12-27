شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تعين منسقًا للإشراف على وصول المساعدات إلى غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الأمم المتحدة تعيين منسقة للإشراف على شحنات الإغاثة الإنسانية إلى غزة، في إطار قرار اتخذه مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة لزيادة المساعدات الإنسانية.

وقالت الأمم المتحدة في بيان يوم الثلاثاء، إن الهولندية سيجريد كاج ستكون منسقة الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، وستبدأ عملها في الثامن من يناير المقبل.

وأضافت: "ستعمل في هذا الدور على تيسير وتنسيق ومراقبة والتحقق من شحنات الإغاثة الإنسانية لغزة، كما أنها ستنشئ آلية لتسريع وصول المساعدات إلى غزة من خلال دول غير منخرطة في الصراع.

تنسيق أمريكي

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في بيان مكتوب: "نتطلع إلى التنسيق الوثيق مع السيدة كاج ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، بشأن الجهود المبذولة لتسريع وتبسيط إيصال الإغاثة الإنسانية المنقذة للحياة للمدنيين الفلسطينيين في غزة".

ولم يصل قرار مجلس الأمن يوم الجمعة إلى حد الدعوة إلى وقف إطلاق النار بعد أسبوع من تأجيل التصويت والمفاوضات المكثفة لتجنب استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو).

ويدعو القرار إلى "اتخاذ خطوات عاجلة للسماح على الفور بوصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق وواسع النطاق، وتهيئة الظروف لوقف مستدام للأعمال العدائية".