الخليج اليوم .. سفارة السعودية في بغداد: نتابع ملابسات حادث مقتل مواطن سعودي

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلنت سفارة ⁧‫السعودية‬⁩ في ⁧‫العراق‬⁩ أن السلطات المعنية في العراق عثرت، اليوم الثلاثاء، على جثتين تعودان لمواطن سعودي وآخر كويتي، مشيرة إلى متابعتها مع السلطات العراقية ملابسات الحادث.

وجاء في بيانها الصادر اليوم: "إشارة إلى ما تم تداوله في وسائل الإعلام بشأن اختفاء مواطن سعودي ومواطن كويتي في محافظة الأنبار في جمهورية العراق، تفيد سفارة المملكة في العراق بأن السلطات المعنية في العراق عثرت اليوم على جثتين تعودان لمواطن سعودي وآخر كويتي، وتتابع السفارة مع السلطات العراقية ملابسات الحادث ونتائج التحقيقات الجارية".

وأعربت السفارة عن ألمها وحزنها لهذا الخبر المفجع، مقدمة خالص العزاء والمواساة لذوي الضحيتين، بحسب حسابها الرسمي في "إكس".

إلى ذلك، تداولت حسابات إعلامية أول صور للمختطفين المتوفيين الكويتي والسعودي في العراق بعد العثور على جثتيهما في منطقة السكريات في صحراء صلاح الدين.

وكانت وسائل إعلام كشفت أن المواطن السعودي يدعى أنور جليدان الظفيري، والكويتي فيصل جابر لفتة المطيري.

هجوم مسلح

وكان مسؤولان أمنيان عراقيان كشفا أن التحقيقات الأولية أظهرت أن إحدى مركبات الصيادين تعرضت لهجوم من قبل مسلحين وانقطع الاتصال بهما أمس.

كما أضافا أن المنطقة الصحراوية المترامية الأطراف معروفة بأنها مكان اختباء لجماعات من تنظيم داعش لا تزال نشطة، وفق ما نقلت رويترز.

في المقابل، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث.

يذكر أنه كثيرا ما يقوم الصيادون من دول الخليج برحلات إلى صحراء العراق الجنوبية والغربية بحثا عن الصقور.