شكرا لقرائتكم خبر عن طولكرم.. استشهاد 6 فلسطينيين في قصف مسيرة إسرائيلية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد 6 شبان فلسطينيين فجر اليوم الأربعاء، بعد قصف طائرة إسرائيلية مسيرة لهم في مخيم نور شمس شرق طولكرم.

وأعلن مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في المدينة وصول 6 شهداء وعدد من الجرحى، جراء قصف مسيرة إسرائيلية لهم في المخيم، بعد ساعة من إعاقة الاحتلال وصول مركبات الإسعاف للمصابين.

فيما أصيب شاب (24 عامًا) بإصابة خطيرة في الرأس، ووُصفت حالته بالحرجة.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني: إنه بعد 65 دقيقة من الاحتجاز، أفرجت قوات الاحتلال عن مركبة إسعاف تحمل 3 إصابات خطيرة من مخيم نور شمس بطولكرم ليرتفع عدد الإصابات إلى 4.

أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل" الانقطاع الكامل لخدمات الاتصالات الثابتة والإنترنت عن قطاع غزة، بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وأوضحت الاتصالات، في منشور على صفحتها الرسمية على "فيسبوك" يوم الثلاثاء، أن طواقمها الفنية تعمل على استعادة الخدمات رغم خطورة الظروف الميدانية.