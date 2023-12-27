الخليج اليوم .. واشنطن: إسقاط مسيرات وصواريخ أطلقها الحوثيون بالبحر الأحمر

الرياض - كتب موسى القحطاني -

بعد التهديدات الحوثية المتواصلة للملاحة قرب باب المندب، أعلنت القيادة المركزية الأميركية الثلاثاء إسقاط طائرات مسيرة وصواريخ أطلقتها جماعة الحوثي اليمنية في جنوب البحر الأحمر.

12 مسيرة و 3 صواريخ

وذكرت القيادة في بيان على منصة إكس أنه تم إسقاط 12 طائرة مسيرة انتحارية وثلاثة صواريخ باليستية مضادة للسفن وصاروخين كروز أطلقها الحوثيون على مدى عشر ساعات اليوم.

وأشار البيان إلى عدم وقوع أي أضرار بالسفن في المنطقة أو تسجيل أي إصابات.

استهداف سفينة بالصواريخ

وكانت جماعة الحوثي قد قالت في وقت سابق إنها استهدفت سفينة تجارية بالصواريخ في البحر الأحمر، وشنت هجوما بالطائرات المسيرة على أهداف عسكرية في إيلات ومناطق أخرى في إسرائيل.

توترات في البحر الأحمر

وكان البحر الأحمر قد شهد توترات عديدة وعشرات الاستهدافات الحوثية التي أطلقت من اليمن ضد سفن تجارية مبحرة عبر هذا الممر التجاري العالمي، منذ السابع عشر من أكتوبر الماضي.

أتى ذلك، بعدما هدد الحوثيون باستهداف السفن المتجهة نحو إسرائيل أو سفن الدول المتعاونة معها رداً على الحرب الإسرائيلية على غزة.

انفجار قرب سفينة

وكان الحوثيون أعلنوا، الأحد، أن سفينة حربية أميركية حاولت إطلاق النار على طائرة استطلاع تابعة لهم، كانت تنفذ نشاطا "استطلاعيا" في البحر الأحمر، لكن أحد الصواريخ انفجر بالقرب من سفينة متجهة جنوبا.

جاء ذلك بعدما أكدت القيادة المركزية الأميركية أنها أسقطت أربع طائرات مسيرة كانت متجهة صوب مدمرة أميركية في جنوب البحر الأحمر يوم السبت الماضي، وأطلقت من مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن.