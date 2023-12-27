شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول أممى يصف ما يحدث ضد الفلسطينيين فى غزة بالمذبحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر شون كيسي، منسق فرق الطوارئ الطبية في منظمة الصحة العالمية من أن الكثيرين سيموتون في ظل التناقص المستمر في المساحة المتاحة في القطاع لعلاج الرجال والنساء والأطفال الذين يحتاجون إلى رعاية عاجلة منقذة للحياة. جاء ذلك خلال حوار لموقع أخبار الأمم المتحدة

وأضاف المسؤول الأممي أن الوضع مؤلم للغاية وأن استخدام كلمة "مذبحة" التي استخدمها مدير عام الصحة العالمية تصف المشهد، وقال المسؤول الأممي عندما كنت في مستشفى الأقصى، رأيت للأسف الأطفال والنساء والشباب والشيوخ ينزفون، هناك دماء في كل مكان في هذه المستشفيات في الوقت الراهن وعلى نطاق يصعب تصديقه"

وأكد المسؤول الأممي لا يوجد مكان آمن في غزة لافتا " نحن الآن في مركز العمليات الإنسانية المشتركة التابع للأمم المتحدة في رفح الفلسطينية ، وخارج باب هذا المبنى هناك مخيم يضم آلاف الأشخاص الذين لجأوا إلى هنا لأنهم فقدوا منازلهم أو فروا من العنف " مضيفا " إنهم يقيمون في ملاجئ بأغطية بلاستيكية خارج الباب مباشرة ، مع ورود تقارير عن العديد من الإصابات التي وصلت إلى المستشفيات هنا في الجنوب"