وكالة: 3 قتلى وجريح في غارة إسرائيلية على مدينة بنت جبيل جنوبي لبنان

دبي - محمود عبدالرازق - وأفات وكالة الأنباء اللبنانية بأن "مدينة بنت جبيل استفاقت اليوم على مجزرة ارتكبها العدو الاسرائيلي ليلاً، حيث أغارت الطائرات الحربية المعادية على منزل من آل بزي في حي الدورة وسط مدينة بنت جبيل، ودمرته".

وأضافت أن فرق الإسعاف من الدفاع المدني وكشافة الرسالة الإسلامية والهيئة الصحية الإسلامية والصليب الأحمر هرعت إلى المكان، وعملت على البحث تحت الركام والإغاثة طوال ساعات الليل، حتى تمكنت من انتشال جثامين كل من الشاب علي بزي، وشقيقه إبراهيم بزي، وزوجة إبراهيم شروق حمود، ونقلوا إلى براد مستشفى الشهيد صلاح غندور عند مثلث صف الهوا- بنت جبيل، بالإضافة الى جريح من آل بزي".

24 ديسمبر, 07:22 GMT

وأعلن ‏الجيش الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، إصابة 9 من جنوده بجراح خطيرة ومتوسطة شمالي البلاد.

وذكرت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، أن 9 من الجنود أصيبوا في الحرب الدائرة شمالي البلاد، حيث كانت إصابة أحدهم خطيرة، فيما إصابة الثمانية الآخرين بسيطة إلى متوسطة.

وكان "حزب الله" اللبناني قد أعلن استهداف مواقع للجيش الإسرائيلي وتجمعاتٍ لجنوده، في القطاعين الشرقي والغربي جنوب لبنان، خلال يوم أمس.

وقال "حزب الله" في بيان، إنه "قصف في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، مرابض للجيش الإسرائيلي في ديشون بالأسلحة الصاروخية وأصابها إصابة مباشرة، واستهدف تموضع مشاة لجنود الجيش الإسرائيلي في قلعة هونين (قرية هونين اللبنانية المحتلة) بالأسلحة المناسبة".

25 ديسمبر, 02:31 GMT

وأضاف الحزب أنه استهدف في القطاع الغربي، مستوطنة أفيفيم (قرية صلحا اللبنانية المحتلة) بالأسلحة المناسبة، وأصاب أحد المباني السكنية ما أدى إلى وقوع إصابات مؤكدة كردٍ على الاعتداءات الإسرائيلية المتكرّرة على القرى والمنازل المدنية، فضلاً عن استهداف موقع الضهيرة الإسرائيلي.

وأفادت مصادر ميدانية من جنوبي لبنان لـ"الخليج 365"، بأن الجيش الإسرائيلي استهدف بالمدفعية الثقيلة أطراف بلدتي الناقورة وعيتا الشعب في جنوب لبنان، كما شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جوية على بلدة مركبا في جنوب لبنان، وقصف وسط بلدة رب ثلاثين دون وقوع إصابات.

أمس, 17:45 GMT

وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أُطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.

وحمّلت حركة حماس المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.