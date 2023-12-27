اخبار الخليج

الخليج اليوم .. جريمة هزت الشارع الكويتي.. الحكم بإعدام الشيخ صباح السالم الصباح

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الرياض - كتب موسى القحطاني - بعد الانسحاب القطري.. الاستحواذ على حصة بمانشستر يونايتد من نصيب ملياردير بريطاني الاربعاء ، ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٣

أمير قطر والرئيس الأمريكي يستعرضان جهود الوساطة بشأن وقف إطلاق النار في غزة الاربعاء ، ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٣

الكويت.. وزارة الداخلية تعلن عن إجراءاتها بشأن واقعة أثارت غضبا عارما في البلاد الاربعاء ، ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٣

جريمة هزت الشارع الكويتي.. الحكم بإعدام الشيخ صباح السالم الصباح الاربعاء ، ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٣

الإمارات ترحب بتعيين سيغريد كاغ منسقة للشؤون الإنسانية في قطاع غزة الاربعاء ، ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٣

الإذاعة الإسرائيلية: الجيش يعرف مكان السنوار الاربعاء ، ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٣

"حزب الله" يعرض مشاهد من استهدافه مستوطنة راموت نفتالي الإسرائيلية جنوبي البلاد (فيديو) الاربعاء ، ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٣

مسؤولون إسرائيليون: إيلات تنهار.. المدينة تموت من الألم والعذاب الاربعاء ، ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٣

قيس سعيد يستقبل وزير الصناعة السعودي الاربعاء ، ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٣

نتنياهو يضع 3 شروط للهدنة والسلام في غزة.. فما هي؟ الاربعاء ، ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٣

الأمم المتحدة تعلن تعيين وزيرة هولندية منسّقة إنسانية لغزة الاربعاء ، ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٣

واشنطن: إسقاط مسيرات وصواريخ أطلقها الحوثيون بالبحر الأحمر الاربعاء ، ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٣

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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